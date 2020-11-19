البرلمان العراقي: رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين
بغداد - أ ش أ
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية لا يحق له نقض القوانين أو الاعتراض عليها وإعادتها إلى البرلمان.
وقال الكعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "إن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين أو الاعتراض عليها أو إعادتها إلى مجلس النواب وتعد مصادقته عليها إجراء بروتوكولي ليس إلا".
وأضاف الكعبي "أن جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الصحة العالمية: من المبكر توقع تحول كورونا إلى مرض موسمي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111009
عدد المصابين
-
101179
عدد المتعافين
-
6465
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54972303
عدد المصابين
-
38241983
عدد المتعافين
-
1326791
عدد الوفيات
إعلان