أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

البرلمان العراقي: رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين

02:30 م الخميس 19 نوفمبر 2020
البرلمان العراقي: رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين

حسن كريم الكعبي

بغداد - أ ش أ

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية لا يحق له نقض القوانين أو الاعتراض عليها وإعادتها إلى البرلمان.

وقال الكعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "إن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين أو الاعتراض عليها أو إعادتها إلى مجلس النواب وتعد مصادقته عليها إجراء بروتوكولي ليس إلا".

وأضاف الكعبي "أن جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية".

هذا المحتوى من

Asha
مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي بغداد

الخبر التالى:

الصحة العالمية: من المبكر توقع تحول كورونا إلى مرض موسمي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:واردة بشدة.. "الصحة العالمية" تكشف إمكانية الإصابة بكورونا لمرة ثانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا