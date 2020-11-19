البرلمان العراقي: رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين

بغداد - أ ش أ

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية لا يحق له نقض القوانين أو الاعتراض عليها وإعادتها إلى البرلمان.

وقال الكعبي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - "إن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين أو الاعتراض عليها أو إعادتها إلى مجلس النواب وتعد مصادقته عليها إجراء بروتوكولي ليس إلا".

وأضاف الكعبي "أن جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية".