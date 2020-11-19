السعودية ترفض انتقاد عقوبة الإعدام: لدينا قوانينا ولديكم قوانينكم

برلين - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رفضه لأي تدخل من الخارج في قضايا حقوق الإنسان، وذلك قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين "جي 20" عبر الفيديو.

ورفض الجبير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أي انتقاد لعقوبة الإعدام أو لاعتقال ناشطات مثل الناشطة لجين الهذول.

وقال الجبير عن عقوبة الإعدام: "لديكم قوانينكم، ولدينا قوانينا"، مضيفا أن المملكة العربية السعودية لديها أحد أدنى معدلات الجريمة على مستوى العالم- ويرتبط ذلك بالردع، وأكد قائلا: "لن نغير قوانينا، لأن شخص ما يقول: ‘إننا لا نحب قوانينكم‘".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "إذا أتينا إلى ألمانيا وقلنا: يتعين عليكم عدم بيع خمور في فنادق؛ لأن ذلك محظور في المملكة العربية السعودية، هل من الممكن أن يكون ذلك مقبولا هنا؟ بالطبع لا".

يشار إلى أنه تم إعدام 184 شخصا في المملكة العربية السعودية العام الماضي، بحسب أبحاث منظمة العفو الدولية.

وعن الناشطة الهذول المعتقلة منذ عامين ونصف، قال الجبير: "لدينا نظامنا القانوني، ونظامنا القانوني مستقل، ولا يستجيب لأي ضغوط من خارج المملكة العربية السعودية"، مضيفا أن اعتقالها مرتبط بالأمن القومي للملكة.

يشار إلى أن الهذول هي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان في المملكة العربية العربية السعودية، وتم اعتقالها مع بعض الناشطات الأخريات في مايو 2018. وكان من المفترض بدء محاكمتها في مارس الماضي، ولكنه تم تأجيل ذلك بصورة متكررة. وبدأت الهذول إضرابا عن الطعام في نهاية أكتوبر الماضي.

ودعت عدة مؤسسات بإطلاق سراح الهذول، 31 عاما، من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية يومي السبت والأحد القادمين قمة مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم، والتي ستُعقد في شكل مؤتمر فيديو هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وستشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المؤتمر.