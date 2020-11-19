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الرئيس الصيني يتعهد بتجنب الحمائية التجارية

12:58 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الرئيس الصيني يتعهد بتجنب الحمائية التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينج

بكين - (د ب أ):

قال الرئيس الصيني شي جينبينج اليوم الخميس إن الصين لن تتبنى "فك الارتباط" مع الأسواق العالمية والإقليمية وستظل مفتوحة أمام الشركات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة له عبر الفيديو كجزء من حوارات الرؤوساء التنفيذيين ، وهي فعالية تجرى قبل يوم من انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية .

كما تأتي الكلمة بعد أيام من موافقة دول المنطقة على اتفاقية لإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

وأضاف شي أن الصين لن تتراجع عن اتجاهها نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي.

وأضاف في خطابه أمام القمة التي تستضيفها ماليزيا والذي وجهه من خلال تقنية الفيديو كونفرانس "لن نغير اتجامنا أو نسير عكس الاتجاه التاريخي من خلال فك الارتباط أو تكوين دوائر صغيرة لاستبعاد الآخرين".

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الصين حالة من الغموض بشأن توجهات الولايات المتحدة المستقبلية تحت قيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.

كانت واشنطن وبكين قد توصلتا في أوائل العام الحالي إلى اتفاق لوقف الحرب التجارية بينهما التي استمرت عامين، وأدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وفرض رسوم إضافية على سلع بمليارات الدولارات.

وقال شي إن "تصاعد التحرك الأحادي والحمائية والبلطجة إلى جانب رد الفعل العكسي تجاه العولمة الاقتصادية أدى إلى زيادة المخاطر والغموض الذي يحيط بالاقتصاد العالمي"

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