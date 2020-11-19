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الناتو: سنواصل دعم وإرشاد القوات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب

10:21 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
الناتو: سنواصل دعم وإرشاد القوات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب

ينس ستولتنبرج

كابول - أ ش أ

بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"ناتو" ينس ستولتنبرج، في مكالمة هاتفية، مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني عملية السلام الأفغانية، وأكد أن الناتو سيواصل تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة والمساعدة لها في حربها ضد الإرهاب الدولي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس- "تحدث الجانبان عن عملية السلام الأفغانية ودعم الناتو المستمر لتدريب وإرشاد ومساعدة القوات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه الولايات المتحدة لخفض عدد جنودها في أفغانستان بحلول منتصف يناير المقبل، فيما حذر ستولتنبرج من أن ثمن المغادرة في وقت مبكر جدا أو بطريقة غير منسقة سيكون "باهظا"، قائلا إن "أفغانستان تواجه خطر أن تصبح مجددا منصة للإرهابيين الدوليين للتخطيط لهجمات أو تنظيمها على أوطاننا، وقد يعيد تنظيم داعش بناء نفسه في أفغانستان.

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