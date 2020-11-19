‏كندا: إيران والصين وروسيا يستهدفونا ببرامج قرصنة

وكالات

‏أعلنت حكومة كندا، مساء يوم الأربعاء، أن حكومات إيران والصين وروسيا تستهدفهم ببرامج قرصنة، حسبما ذكرت العربية.

‎وذكرت الحكومة الكندية أن الاستهداف ببرامج القرصنة، يشكل خطرًا استراتيجيًا على إمدادات الطاقة في البلاد.

وشهدت العلاقات الكندية الإيرانية توترًا خلال الساعات الماضية. بعدمة استدعت وزارة الخارجية الإيرانية مساء الثلاثاء الماضي، السفير الإيطالي في طهران باعتباره يمثل مصالح كندا، للاحتجاج على تبني الحكومة الكندية للقرارات الأممية ضد إيران فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

واتهمت الخارجية الإيرانية في بيان لها مساء الثلاثاء، كندا بما وصفته بـ"التسييس" و"السلوك المناهض لحقوق الإنسان"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية محلية، وذلك ردًا على تأييد كندا لإصدار قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة هذا الشهر.

وفي يناير الماضي، شهدت العلاقات الإيرانية الكندية، توترًا بعد سقوط الطائرة الأوكرانية وأسفرت عن مقتل مواطنين كنديين كانوا على متنها، والتي اعترفت طهران أن قوات الحرس الثوري أسقطتها عن طريق الخطأ، بعد حادث اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري، في ضربة أمريكية على بغداد.