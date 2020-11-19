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سفير مصر في السودان يؤكد دعم القاهرة للخرطوم

12:40 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
سفير مصر في السودان يؤكد دعم القاهرة للخرطوم

سفير مصر في السودان حسام عيسى

السودان - (أ ش أ)

أكد سفير مصر في السودان حسام عيسى، دعم مصر لسودان ما بعد الثورة، مشيرا إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات الكهرباء والسكة الحديد والتجارة.

والتقى السفير حسام عيسى مع والي الخرطوم أيمن خالد نمر، حيث أعرب عيسى أن لقاءه مع والي الخرطوم يُمثل نقطة تحول كبيرة في التعاون المشترك، متعهدا بالعمل على تقوية التواصل بين ولاية الخرطوم ومحافظة القاهرة.

وفي بيان لولاية الخرطوم، أكد والي الخرطوم، أن حكومة الفترة الانتقالية، وبكل مستوياتها، ستظل في تواصل وتعاون مستمر مع الحكومة المصرية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال إن الاستقرار في الدولتين يشكل أحد الضمانات المهمة للاستقرار في الإقليم ككل، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين على كافة الأصعدة وبين ولاية الخرطوم ومحافظة القاهرة كعاصمتين للبلدين، والاستفادة من تجارب مصر في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل والتبادل الثقافي والإعلامي وكذلك مجالات البنى التحتية وصحة البيئة.

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سفير مصر في السودان حسام عيسى الخرطوم السودان

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