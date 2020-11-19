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عاصفة "إيوتا" تقتل 20 شخصًا في أمريكا الوسطى والجنوبية

12:12 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
عاصفة "إيوتا" تقتل 20 شخصًا في أمريكا الوسطى والجنوبية

عاصفة إيوتا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

تسببت العاصفة القوية في إيوتا، في مقتل أكثر من 20 شخصًا عندما اجتاحت أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية، مخلفة في أعقابها الدمار.

وقالت نائبة روزاريو موريو نائبة رئيس نيكاراجوا، إن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في نيكاراجوا، من بينهم سبعة أشخاص تعرضت منازلهم لانهيار أرضي في منطقة ماتاجالبا بوسط وشمال البلاد، أمس الثلاثاء.

وأضافت موريو أن هؤلاء الضحايا كانوا يعيشون في منطقة قد تواجه مخاطر لكنهم رفضوا الانتقال من قبل.

وتشمل حصيلة القتلى أيضًا ضحيتين في كولومبيا، وضحية في السلفادور وآخرى في بنما، بحسب الأرقام الرسمية.

ووردت أنباء عن مقتل شخص آخر في هندوراس، رغم عدم تأكيد الوفاة رسميًا.

عاصفة إيوتا مكسيكو سيتي أمريكا الوسطى

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