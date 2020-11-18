التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء تدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان له أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح المالكي أن إطلاق الطائرة كان لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة على الحدود مع اليمن.

وكان المالكي، أعلن في 14 نوفمبر الحالي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية.