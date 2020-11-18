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مقاتلات التحالف تُدمر مخزن أسلحة لمليشيات الحوثي في مأرب

08:16 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
مقاتلات التحالف تُدمر مخزن أسلحة لمليشيات الحوثي في مأرب

مقاتلات التحالف تُدمر مخزن أسلحة لمليشيات الحوثي

اليمن - (أ ش أ)
تقدمت قوات الجيش اليمني والمقاومة بمساندة من مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، في جبهات الجدافر وعدوان، جنوب شرقي الحزم بمحافظة الجوف.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أن قوات الجيش والمقاومة، تمكنت من التقدم بعد كسر محاولة هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في منطقة خسف الجوف وحلحلان، جنوب شرق الجوف، وكبدت المليشيات قتلى وجرحى في صفوفها، مما أدى إلى إحراق مدرعة قتالية، ولاذت بقية عناصر المليشيات بالفرار.. كما شنت مقاتلات التحالف العربي،غارات جوية، استهدفت تعزيزات، ومخازن أسلحة للمليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهة مأهلية جنوبي مأرب.

هذا المحتوى من

التحالف العربي الحرب اليمنية تدمير مخزن أسلحة الحوثيون

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