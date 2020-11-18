البرلمان الألماني يقر استمرار توصيف الوضع الحالي بأنه "وبائي"
برلين - (د ب أ)
أقر البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، استمرار توصيف الوضع الحالي في البلاد بأنه "وضع وبائي ذو تداعيات على الصعيد الوطني".
وفي تصويت على طلب مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم بهذا الخصوص، وافق 423 عضوًا على الطلب وعارضه 91 عضوًا وامتنع 134 عضوًا عن التصويت.
كان البرلمان قد وافق في الخامس والعشرين من مارس الماضي على توصيف الوضع القائم في البلاد بهذا الوصف مع اندلاع جائحة كورونا آنذاك.
وتعد هذه الخطوة، وفقا لقانون الحماية من العدوى، أساسا لاتخاذ تدابير للحماية من كورونا وصلاحيات خاصة للحكومة لإصدار مراسيم قانونية لمكافحة الجائحة دون حاجة إلى الحصول على موافقة مجلس الولايات.
وهكذا يمكن للحكومة إصدار تعليمات خاصة بالاختبارات وقواعد خاصة بالسفر على سبيل المثال.
وجرت العادة أن تحتاج مراسيم الحكومة إلى موافقة مجلس الولايات.
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