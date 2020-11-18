أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ملك الأردن والعاهل البحريني وولي عهد أبوظبي يعقدون قمة ثلاثية في دولة الإمارات

04:52 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
ملك الأردن والعاهل البحريني وولي عهد أبوظبي يعقدون قمة ثلاثية في دولة الإمارات

الملك عبدالله الثاني

عمان- (أ ش أ):

عقد ملك الأردن عبدالله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قمة ثلاثية في العاصمة الإماراتية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تأكيد القادة خلال القمة عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاث، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة.

وركز القادة على سبل النهوض في مجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصاً ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وأكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدان الثلاثة حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية.

وبحث القادة آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا المحتوى من

عبدالله الثاني حمد بن عيسى آل خليفة ملك الأردن ملك البحرين الإمارات

الخبر التالى:

تأجيل مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام إلى العام المقبل بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الموجة الثانية أخطر.. توجيه عاجل من الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا