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بكين تدعو واشنطن إلى وقف استخدام القضايا الدينية للتدخل في شؤون الدول الأخرى

04:51 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
بكين تدعو واشنطن إلى وقف استخدام القضايا الدينية للتدخل في شؤون الدول الأخرى

الصين و الولايات المتحدة

بكين- (أ ش أ):

دعت الصين اليوم، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف استخدام القضايا الدينية للتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح اليوم-الأربعاء، إن بعض السياسيين الأمريكيين مثل وزير الخارجية مايك بومبيو معتادون على ما وصفه "تشويه صورة" دول أخرى من خلال قضايا مثل ما يسمى بـ "الحرية الدينية"، مشيرا إلى أن الصين أعربت مرارا معارضتها الشديدة لذلك، كما تعارض بشدة تعاون الدول المعنية مع الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

واعتبر جيان أنه "مقارنة بالصين، فإن الوضع الديني في الولايات المتحدة أكثر إثارة للقلق، وأنه يجب على السياسيين في بعض الدول مثل الولايات المتحدة أن يركزوا على الأوضاع لديهم أكثر ويتوقفوا عن استخدام القضايا الدينية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

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الصين الولايات المتحدة القضايا الدينية

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