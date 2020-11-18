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مهاجمة الشرطة بالزجاجات ورذاذ الفلفل في مظاهرة مناهضة لكورونا ببرلين

03:51 م الأربعاء 18 نوفمبر 2020
مهاجمة الشرطة بالزجاجات ورذاذ الفلفل في مظاهرة مناهضة لكورونا ببرلين

احتجاجات برلين ارشيفية

برلين- (د ب أ):

قالت شرطة العاصمة الألمانية على موقع "تويتر" إن رجال الشرطة في برلين تعرضوا لهجوم برذاذ الفلفل من قبل أشخاص يحتجون على قيود جائحة كورونا.

وذكرت الشرطة أن المتظاهرين ألقوا الزجاجات والحجارة والمفرقعات على رجال الشرطة.

وأضافت الشرطة أنها استخدمت من جانبها أيضا القوة الجسدية ورذاذ الفلفل واحتجزوا عددا من المتظاهرين.

كما أعلنت الشرطة في وقت سابق اليوم أنها استخدمت خراطيم المياه ضد المتظاهرين بالقرب من مبنى الرايخستاج في برلين.

وبحسب إفادات مراسلي وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بدأت قوات الأمن برش المتظاهرين بالمياه. وتحدث مراسلو الوكالة عن وجود مشاحنات ومزاج عدواني.

ولم يتبع العديد من المتظاهرين التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات وترك مسافة آمنة بين الأفراد لتجنب انتشار العدوى.

ووفقا لتقديرات الشرطة الأولية، يتجمهر عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة للاحتجاج على سياسة الحكومة الألمانية بشأن كورونا.

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