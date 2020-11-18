شرطة أوغندا تعتقل زعيم المعارضة واين

كمبالا- (د ب أ):

ألقت الشرطة الأوغندية القبض على رمز المعارضة البارز ونجم البوب، بوبي واين، على هامش الحملة الانتخابية في البلاد، حسبما قال شقيق واين اليوم الأربعاء.

وقال الناشط المعارض فريد نيانزي، شقيق واين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ): "ألقي القبض على واين صباح اليوم في بلدة لوكا، ولا نعرف أين هو حاليا."

وتشهد أوغندا التي تقع شرقي أفريقيا انتخابات عامة في يناير 2021 ،ويتنافس فيها واين، وهو برلماني ومطرب اسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، على منصب الرئيس.

وذكرت قناة "ان تي في" المحلية إن واين محتجز ببلدة جينجا.

ولم تعلق الشرطة على نبأ الاحتجاز، أو سببه حتى اليوم الأربعاء.

واعتقل واين عدة مرات منذ أعلن عن طموحاته السياسية.

ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية في التاسع من نوفمبر، اشتبكت قوات الأمن بشكل شبه يومي مع أنصار واين الذين يتوافدون على مسيراته بأعداد ضخمة.

وكتب حزب "منصة الوحدة الوطنية" الذي ينتمي إليه واين في تغريدة: "نتعرض لهجوم من الشرطة والجيش في لوكا. جرى إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع مباشرة على الشعب من جانب رجال في زي رسمي".

ويخوض واين، 38 عامًا، المعروف بقبعته المستديرة الحمراء (بيريه) المميزة وأشعاره السياسية، غمار المنافسة بشكل رئيسي ضد الرئيس يوري موسيفيني الذي يتولى مقاليد السلطة منذ أكثر من 30 عاما، بالإضافة إلى تسعة مرشحين آخرين.