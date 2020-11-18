تبادل لإطلاق النار بين البوليساريو والمغرب
الرباط- (بي بي سي):
قال مسؤول كبير في حركة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، إن منطقة الإقليم المتنازع عليها شهدت خلال الليل إطلاقا للنار والمدفعية واسع النطاق بين قوات الحركة والقوات التابعة للحكومة المغربية.
وحمل ممثل المجموعة لدى الأمم المتحدة، سيدي عمر، في حديثه إلى بي بي سي المغرب مسؤولية خرق وقف إطلاق نار من جانب واحد، بعد ثلاثين عاما. وأرسل المغرب – بحسب ما قاله – قواته العسكرية لإعادة فتح طريق سريع رئيسي، ووصف الوضع بأنه حالة حرب.
ويقول المغرب إن الطريق (إلى موريتانيا المجاورة) هو طريق تجاري رئيسي، وحثت الأمم المتحدة الجانبين على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر.
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