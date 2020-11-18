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أستراليا تفرض إغلاقا صارما في جنوب البلاد بسبب تفش مفاجئ لكورونا

07:51 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
أستراليا تفرض إغلاقا صارما في جنوب البلاد بسبب تفش مفاجئ لكورونا

أستراليا تفرض إغلاقا صارما في جنوب البلاد

سيدني - (د ب أ):

بعد مضي سبعة أشهر على عدم تسجيل حالات انتقال للإصابة بكورونا في المجتمع، ستضطر السلطات الأسترالية إلى فرض إغلاق صارم في ولاية ساوث أستراليا بجنوب البلاد لمدة ستة أيام بسبب تفش مفاجئ للفيروس، حسبما أفاد رئيس وزراء الولاية، ستيفن مارشال اليوم الأربعاء.

وقال مارشال للصحفيين: "اعتبارا من منتصف الليل نحتاج من مجتمعنا التوقف عن النشاط لمدة ستة أيام".

وأضاف: "سيتم تطبيق سلسلة من القيود واسعة النطاق للحد بشكل كبير من التنقل في المجتمع لوقف الانتشار ، والقضاء على هذا الفيروس".

وسجلت الولاية البالغ عدد سكانها حوالي 1.7 مليون شخص حالتي إصابة جديدتين يوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 22 حالة.

أستراليا فيروس كورونا فرض إغلاق صارم

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