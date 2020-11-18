سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

دمشق - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية في سماء العاصمة دمشق.

وقالت (سانا) إن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق".

وكان مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أفاد بسماع دوي انفجار في سماء دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.