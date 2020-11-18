سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
دمشق - (د ب أ):
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية في سماء العاصمة دمشق.
وقالت (سانا) إن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق".
وكان مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أفاد بسماع دوي انفجار في سماء دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
111009
عدد المصابين
-
101179
عدد المتعافين
-
6465
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
54972303
عدد المصابين
-
38241983
عدد المتعافين
-
1326791
عدد الوفيات
إعلان