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سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

03:50 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية في سماء العاصمة دمشق.

وقالت (سانا) إن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء منطقة دمشق".

وكان مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أفاد بسماع دوي انفجار في سماء دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

الدفاعات الجوية السورية عدوان إسرائيلي غارات جوية دمشق

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