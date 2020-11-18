إصابة السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي بفيروس كورونا
واشنطن - (د ب أ):
أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي إصابته بفيروس كورونا، الثلاثاء.
وقال جراسلي، السيناتو عن ولاية أيوا، عبر حسابه على تويتر: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا"، بحسب ما ذكرته شبكة (سي إن إن)، ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
وأضاف: "سأتبع أوامر أطبائي وإرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وأواصل الحجر الصحي".
وأوضح أنه يشعر بأنه بحال جيدة وسيواصل عمله من المنزل.
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