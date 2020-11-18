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إصابة السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي بفيروس كورونا

01:58 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
إصابة السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي بفيروس كورونا

السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي

واشنطن - (د ب أ):
أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي إصابته بفيروس كورونا، الثلاثاء.

وقال جراسلي، السيناتو عن ولاية أيوا، عبر حسابه على تويتر: "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا"، بحسب ما ذكرته شبكة (سي إن إن)، ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وأضاف: "سأتبع أوامر أطبائي وإرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وأواصل الحجر الصحي".

وأوضح أنه يشعر بأنه بحال جيدة وسيواصل عمله من المنزل.

تشاك جراسلي فيروس كورونا الحزب الجمهوري الحجر الصحي

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