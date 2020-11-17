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رئيس بوليفيا الجديد يغير قيادة الجيش والشرطة

11:59 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
رئيس بوليفيا الجديد يغير قيادة الجيش والشرطة

لويس أرسي

بوجوتا - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام بوليفية، بأن الرئيس الجديد لويس أرسي قام بتغيير قيادة الشرطة والقوات المسلحة في البلاد، بعد حوالي عام من الاحتجاجات العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 30 شخصًا في بوليفيا.

ونقلت وسائل إعلامية عن أرسي القول إنه يتعين على قوات الأمن أن تستعيد "ثقة" السكان.

وذهب إيفو موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، والذي حكم البلاد لمدة 13 عامًا، إلى المنفى تحت ضغط من الجيش بعد مزاعم التزوير في انتخابات أكتوبر من العام الماضي.

رئيس بوليفيا الشرطة القوات المسلحة بوليفيا

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