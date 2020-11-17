العراق: نبحث مع فريق أمريكي عن صيغة نهائية لسحب القوات

وكالات

‏قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في كلمة مسجلة مساء الثلاثاء، إن العراق يبحث مع فريق أمرؤكي عن صيغة نهائية لسحب القوات الأمريكية من البلاد، حسبما ذكرت العربية.

وكان روبرت أوبراين، ‏مستشار الأمن القومي الأمريكي، أشار في وقت سابق من مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس دونالد ترمب يرغب في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو المقبل، حسبما ذكرت "العربية".

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار خفض القوات الأمريكية في الخارج اتخذ بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

وأكد ميلر في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية، بدء سحب جزء من القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة.

‏وأشار إلى أن القرار يتضكن خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 5000 إلى 2500، كما تخفض القوات في العراق من 3200 إلى 2500، وذلك بحلول 15 يناير المقبل.

وكان قد توقع القادة العسكريون الأمريكيون أن يصدر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب أمرًا رسميًا في أقرب وقت هذا الأسبوع لبدء انسحاب إضافي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعراق قبل مغادرة منصبه في 20 يناير.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، إشعارًا للقادة يعرف باسم "أمر تحذير" لبدء التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان إلى 2500 جندي و2500 في العراق بحلول 15 يناير.

هذا ويصر الرئيس ترامب، على عدم الاعتراف بخسارته الانتخابات الرئاسية وفوز جو بايدن بالانتخابات، معلنًا عن خوضه لمعركة قانونية كبرى ضد الديمقراطيون الذين يتهمه "بسرقة" الانتخابات.

وقال أوبراين، الذي يتولّى تنسيق شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض، في وقت سابق إن "الولايات المتحدة شهدت عمليات انتقال سلمية وناجحة للسلطة حتى في أحلك الفترات"، مشيرًا في مؤتمر عبر الفيديو لمنتدى الأمن العالمي الذي كانت في السابق تستضيفه قطر: "إذا تأكد فوز الثنائي بايدن وهاريس، ومن الواضح ان الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه حالياً، سيحصل انتقال احترافي للغاية في مجلس الأمن القومي، لا شك في ذلك".

وبدا أن أوبراين، المحامي الجمهوري الذي تولى سابقًا شؤون الرهائن، يعترف بنتائج الانتخابات لدى تطرقه إلى الجهود المبذولة للإفراج عن المصور الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا. وقال أوبراين: "نبذل كل ما بوسعنا لاستعادة أوستن"، مضيفًا أن الرئيس يريد أن يراه قبل أن يترك منصبه".