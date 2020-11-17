برعاية مصرية.. اجتماع حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية
مصر - (أ ش أ)
برعاية مصرية كريمة وفي إطار الجهود المصرية المستمرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية، عُقدت عدد من اللقاءات بين وفدين من حركتي فتح وحماس بالقاهرة؛ لمناقشة موضوعات المصالحة، حيث تم التفاهم على عدد من النقاط، وتم الاتفاق على استكمال اللقاءات بين الحركتين خلال الفتره المقبلة لمناقشة الموضوعات العالقة كافة.
وأكدت الحركتان على تثمينهما للجهود والرعاية المصرية المتواصلة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
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