أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

المبعوث الخاص لإيجاد يُطلع حمدوك على تطورات عملية السلام في جنوب السودان

10:49 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
المبعوث الخاص لإيجاد يُطلع حمدوك على تطورات عملية السلام في جنوب السودان

الدكتور عبد الله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أطلع المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد لدولة جنوب السودان إسماعيل وايس، رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، على

التطورات الخاصة بعملية السلام لدولة جنوب السودان.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، استقبل اليوم المبعوث الخاص لمنظمة الإيجاد لدولة جنوب السودان.

وقال وايس، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول المصاعب التي واجهت تنفيذ بعض الملفات التي تخص عملية اتفاقية السلام في دولة جنوب السودان، مُشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أبدى رضاه عن تطور عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووعد بتقديم مزيد من الدعم لعملية السلام بصفته رئيس الدورة الحالية للإيجاد.

وأضاف أن الهدف المشترك للإيجاد هو تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، وكافة المنطقة كخطوة أولى لمزيد من النمو والاستقرار في المنطقة.

هذا المحتوى من

منظمة الإيجاد جنوب السودان عبد الله حمدوك عملية السلام

الخبر التالى:

مقتل 12 من أفراد الأمن الأفغان في هجوم لمسلحي طالبان بإقليم باداخشان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عراقي وريان يحولان تأخر المنتخب الأولمبي لفوز تاريخي أمام البرازيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا