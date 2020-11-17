أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الشرطة اللبنانية: 12 ألف محضر مخالفة منذ بدء إغلاق كورونا في البلاد

10:43 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الشرطة اللبنانية: 12 ألف محضر مخالفة منذ بدء إغلاق كورونا في البلاد

الشرطة اللبنانية

لبنان - (أ ش أ)

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) تحرير 11 ألفًا و939 محضرًا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ السبت وحتى السابعة من مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذي يستهدف احتواء تفشي وباء كورونا.

وتشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التي تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر في ضوء قرار الإغلاق العام.

كان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.

هذا المحتوى من

الشرطة اللبنانية فيروس كورونا إغلاق كورونا

الخبر التالى:

المبعوث الخاص لإيجاد يُطلع حمدوك على تطورات عملية السلام في جنوب السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:عراقي وريان يحولان تأخر المنتخب الأولمبي لفوز تاريخي أمام البرازيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا