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بايدن: لم نتلقَ بعد التقارير الاستخباراتية

10:16 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
بايدن: لم نتلقَ بعد التقارير الاستخباراتية

جو بايدن

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، أن فريقه لم يتلقَ بعد التقارير الاستخباراتية كما هو معهود بعد فوز أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما ذكرت العربية.

ويرى بايدن أن بلاده تعرضت لضرر كبير خلال السنوات الأربعة الماضية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق، أن إدارة ترامب، رفضت بدء مراسم انتقال السلطة إلى بايدن، ومنعت وزارة الخارجية الأمريكية وصول رسائل تهئنة أرسلتها شخصيات أجنبية إلى بايدن.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية مطلعون على الرسائل، إن مجموعة من الرسائل من قادة أجانب إلى بايدن لا تزال قابعة في وزارة الخارجية بعد أن منعت إدارة الرئيس ترامب الوصول إليها.

وكشف التقرير أن الأمر على منع وزارة الخارجية بايدن من تلقي الرسائل والمساعدة ومن تقديم الخدمات اللوجسيتية لتلقي الاتصال، ولم يتلق بايدن وكبار مستشاريه الموجز الرئاسي اليومي، وهو عبارة عن ملخصات استخباراتية سرية للغاية تتعلق بقضايا الأمن القومي الملحة.

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