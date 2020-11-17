ألمانيا: شابان من عائلة عربية كبيرة مشتبه بهما في سرقة متحف "القبو الأخضر"

دريسدن - (د ب أ)

أعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة دريسدن، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عن ملاحقة اثنين مشتبه بهما في سرقة متحف "القبو الأخضر" في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

وكان الادعاء العام قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الشرطة في العاصمة برلين ألقت القبض صباح اليوم على ثلاثة مشتبه فيهم في واقعة السرقة التي حدثت في المتحف في العام الماضي.

وقال المتحدث :" الملاحقة جارية على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن الشخصين الجاري البحث عنهما توأم يبلغان من العمر 21 عامًا، ينتميان إلى عائلة كبيرة من أصول عربية معروفة للشرطة.

ومن المرجح أن واقعة السرقة المذهلة تقترب من كشف ملابساتها.

وترجح السلطات أن أحد الشخصين الجاري البحث عنهما قد فر باستخدام سيارة، وذكرت الشرطة أن لديها إفادات تشير إلى أنه استخدم سيارة رينو ميجان حديثة ذات لون رمادي في الفرار، وأعلنت الشرطة عن رقم اللوحات التي تحملها السيارة وناشدت من لديه معلومات أن يبلغ بها.

وصدر أمر اعتقال بحق الشابين الجاري البحث عنهما بتهمة ارتكاب سرقة خطيرة بأسلوب العصابات وإضرام حريق متعمد.

وينتمي الشباب الثلاثة المقبوض عليهم صباح اليوم إلى نفس العشيرة التي أُدِيْنَتْ في عام 2017 بسرقة عملات ذهبية من متحف بوده في برلين.

وكان مجهولون اقتحموا في الـ25 من نوفمبر من العام الماضي متحف "القبو الأخضر" الشهير الذي تم تأسيسه في القرن الثامن عشر في قبو أحد القصور التاريخية في دريسدن. وقاموا بفصل قضبان إحدى النوافذ ثم خلع الواجهة الزجاجية لها. وعندما دخلوا إلى غرفة المجوهرات قاموا بإحداث ثقوب في أحد صناديق العرض الزجاجية وإخراج المجوهرات الثمينة منها.

وأسفرت العملية عن سرقة نحو عشرين قطعة مجوهرات من الألماس والأحجار النفيسة من متحف "القبو الأخضر"، والتي تعود إلى عصر الباروك، ومن بينها نجمة وسام النسر الأبيض البولندي والجوهرة الماسية لأنشوطة "زيكسيشر فايسر" .