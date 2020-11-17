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شكري يؤكد دعم مصر لأفغانستان في مواجهة التطرف والإرهاب

03:39 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
شكري يؤكد دعم مصر لأفغانستان في مواجهة التطرف والإرهاب

سامح شكري

القاهرة- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده لشعب وحكومة أفغانستان في مواجهة التطرف والإرهاب.

وشدد شكري خلال اتصال تلقاه عبر "الفيديو كونفرانس" اليوم من وزير الخارجية الأفغاني، محمد حنيف أتمر، إدانة بلاده للهجمات التي ترتكب ضد القوات الأفغانية والمدنيين الأفغان، معرباً عن التطلع للتوصل إلى سلام دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعزز من جهود إعادة البناء ودفع التنمية ويحقق تطلعات الشعب الأفغاني الصديق.

وأشار إلى تطلع مصر للمشاركة في جهود إعادة إعمار أفغانستان ونقل الخبرات المصرية في عدد من المجالات من بينها إنشاء المدن الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحفي، إن وزير خارجية أفغانستان تطرق إلى آخر المستجدات ذات الصلة بالأوضاع في بلاده وجهود الحكومة الأفغانية لإحلال السلام ، بالإضافة إلى تناول أبرز التطورات المُتعلقة بمفاوضات السلام الأفغانية.

سامح شكري وزير الخارجية المصري أفغانستان الإرهاب

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