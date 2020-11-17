أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تراجع قوة إعصار لوتا ليصبح عاصفة من الدرجة الثانية

02:17 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
تراجع قوة إعصار لوتا ليصبح عاصفة من الدرجة الثانية

ارشيفية

مكسيكو- (د ب ا):

ضعفت قوة إعصار لوتا ليصبح عاصفة من الدرجة الثانية اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء عبوره فوق أمريكا الوسطى بعد ساعات من وصوله لنيكاراجوا .

وتراجعت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار من 250 كيلومترا في الساعة مساء أمس الاثنين، لدى وصوله نيكارجوا عندما كان إعصارا من الدرجة الرابعة إلى 165 كيلومترا في الساعة، بحسب ما قاله المركز القومي الأمريكي للأعاصير، محذرا من أن الإعصار مازال " خطيرا للغاية".

ولم يتضح بعد حجم الدمار. وكانت الصور التي نشرتها وسائل الاعلام المحلية قبل وصول الاعصار قد أظهرت رياحا قوية وأمطارا غزيرة.

وقالت وكالة الدفاع المدني في نيكاراجوا إنها نقلت أكثر من 40 ألف مواطنا لأماكن أكثر أمنا خلال البضعة أيام الماضية.

وقال المركز القومي للأعاصير " من المتوقع وقوع فيضانات غامرة تهدد الحياة حتى يوم الخميس في مناطق بأمريكا الوسطى بسبب هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار اوتا".

إعصار لوتا مكسيكو المركز القومي الأمريكي للأعاصير

الخبر التالى:

كورونا في إيران: تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيانات رسمية لكورونا في مصر: مؤشر التعافي يواصل الهبوط.. والوفيات 5.8%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا