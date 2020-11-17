تراجع قوة إعصار لوتا ليصبح عاصفة من الدرجة الثانية

مكسيكو- (د ب ا):

ضعفت قوة إعصار لوتا ليصبح عاصفة من الدرجة الثانية اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء عبوره فوق أمريكا الوسطى بعد ساعات من وصوله لنيكاراجوا .

وتراجعت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار من 250 كيلومترا في الساعة مساء أمس الاثنين، لدى وصوله نيكارجوا عندما كان إعصارا من الدرجة الرابعة إلى 165 كيلومترا في الساعة، بحسب ما قاله المركز القومي الأمريكي للأعاصير، محذرا من أن الإعصار مازال " خطيرا للغاية".

ولم يتضح بعد حجم الدمار. وكانت الصور التي نشرتها وسائل الاعلام المحلية قبل وصول الاعصار قد أظهرت رياحا قوية وأمطارا غزيرة.

وقالت وكالة الدفاع المدني في نيكاراجوا إنها نقلت أكثر من 40 ألف مواطنا لأماكن أكثر أمنا خلال البضعة أيام الماضية.

وقال المركز القومي للأعاصير " من المتوقع وقوع فيضانات غامرة تهدد الحياة حتى يوم الخميس في مناطق بأمريكا الوسطى بسبب هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار اوتا".