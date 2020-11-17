الكرملين ينفي وجود حسابات للرئيس الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي
موسكو- (أ ش أ):
نفى المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) وجود أية حسابات للرئيس فلاديمير بوتين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - ممثلي وسائل الإعلام إلى عدم تصديق التصريحات المزعومة باسم الرئيس بوتين على الشبكات الاجتماعية، مؤكدًا أن الرئيس الروسي لا يستخدم الشبكات الاجتماعية وأية معلومات مقتبسة ومنسوبة إليه هي مزيفة.
وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على سؤال حول منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي ينسب إلى الرئيس بوتين قوله إن: الألمان سيتبعون ميركل بشكل أعمى تمامًا كما اتبعوا هتلر في عام 1939.
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