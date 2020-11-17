أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الصين تعرب عن تعازيها العميقة في وفاة وزير الخارجية السوري

12:32 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الصين تعرب عن تعازيها العميقة في وفاة وزير الخارجية السوري

وزير الخارجية السوري وليد المعلم

بكين- (أ ش أ):

أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن تعازيها العميقة في وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 79 عاما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن وزير الخارجية السوري كان دبلوماسيا مخضرما وصديقا قديما للصين، مشيرا إلى أن الصين تعرب عن تعازيها العميقة في وفاته ومواساتها لأسرته.

هذا المحتوى من

وليد المعلم الصين وزير الخارجية السوري

الخبر التالى:

بومبيو يزور اسطنبول لكن بدون لقاء المسؤولين الأتراك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيانات رسمية لكورونا في مصر: مؤشر التعافي يواصل الهبوط.. والوفيات 5.8%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا