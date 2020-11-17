الصين تعرب عن تعازيها العميقة في وفاة وزير الخارجية السوري
بكين- (أ ش أ):
أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن تعازيها العميقة في وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 79 عاما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن وزير الخارجية السوري كان دبلوماسيا مخضرما وصديقا قديما للصين، مشيرا إلى أن الصين تعرب عن تعازيها العميقة في وفاته ومواساتها لأسرته.
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