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النمسا : حماية المدنيين يجب أن تحتل الأولوية فى أزمتي بيلاروسيا وقره باغ

12:20 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
النمسا : حماية المدنيين يجب أن تحتل الأولوية فى أزمتي بيلاروسيا وقره باغ

وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج

فيينا- (أ ش أ):

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج أن بلاده تبذل ما في وسعها من أجل حماية المدنيين من أخطار تصاعد العنف فى كل من بيلاروسيا واقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا واذربيجان.

وقال شالينبرج - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن بلاده تقدم دعما كاملا لجهود منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من أجل إحلال السلام في هذين البلدين، لافتا إلى ثقة النمسا في تعامل المنظمة الأوروبية الجيد مع جميع الخيارات المطروحة في الأزمتين .

وأشار إلى أنه قام بإجراء العديد من الاتصالات مع الاطراف الدولية الضالعة في الصراعين، وحثهما على بذل جهود أكبر؛ لاحتواء العنف وتسريع جهود احلال السلام.

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