ميركل: يتعين علينا تقديم المزيد للولايات المتحدة الأمريكية

برلين- (د ب أ):

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء بأنها ترى أنه يتعين على ألمانيا والاتحاد الأوروبي التقارب من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أقوى.

وقالت ميركل اليوم خلال مؤتمر صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الشهيرة إنه انطلاقا من أسباب جيوسياسية واستراتيجية تعد المصلحة في شراكة عابرة للأطلسي مهمة هنا (على الجانب الأوروبي) على الأقل مثلما هي مهمة تماما هناك (على الجانب الأمريكي).

وأضافت المستشارة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسهام في هذه الشراكة، وأوضحت أن ذلك يسري أيضا على الإسهام من أجل التعاون الأمني في أوروبا والإسهام في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وكذلك من أجل التعاون في الابتكارات والعلوم والمساعي الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

وردا على سؤال عن جو بايدن الذي تم انتخابه مؤخرا لتولي الرئاسة في الولايات المتحدة خلفا لدونالد ترامب، أكدت ميركل أن الحكومة الاتحادية تتعاون مع كل رئيس أمريكي، وقالت: "اعتقد أن الأمر لم يعد مثلما كان".