الصليب الأحمر: أذربيجان وأرمينيا تتبادلان جثث 200 قتيل حتى الأن
جنيف- (أ ش أ):
أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير اليوم الثلاثاء أن طرفي النزاع في قره باغ (أربيجان وأرمينيا) تبادلا حتى الآن جثث 200 قتيل، سقطوا في المعارك الأخيرة بين الطرفين.
وقال ماورير، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) إن اللجنة الدولية ستواصل بذل جهودها في هذا الاتجاه، مؤكدا أن أولويات اللجنة في منطقة قره باغ، هي مساعدة السكان النازحين، وانتشال جثث القتلى، فضلا عن زيارة الأسرى من أجل التحضير للمفاوضات والتبادلات المحتملة.
وأضاف أنه "فيما يتعلق بانتشال جثث القتلى، وفي وجود قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدأ الطرفان في انتشال الجثث وتبادلها".
ومن المقرر أن يلتقي ماورير اليوم الثلاثاء، في موسكو بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لتبادل وجهات النظر وتقييم الأوضاع في منطقة قره باغ.
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