كورونا في الهند: تسجيل أدنى عدد إصابات يومي منذ يوليو

وكالات:

أكدت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليومي في البلاد، انخفض لأدنى مستوى منذ منتصف شهر يوليو الماضي، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 29163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 8.87 مليون إصابة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات جراء كورونا بلغ 449 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 130519 حالة.

جدير بالذكر أن الإصابات اليومية في الهند تتراجع منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي، وتحتل البلاد المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة.

وحذر الخبراء من أن موسم الأعياد في الهند قد يؤدي إلى ارتفاع جديد للإصابات، حيث احتفل الهنود بعيد الأنوار الهندوسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.