أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

كورونا في الهند: تسجيل أدنى عدد إصابات يومي منذ يوليو

11:26 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
كورونا في الهند: تسجيل أدنى عدد إصابات يومي منذ يوليو

فيروس كورونا

وكالات:

أكدت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليومي في البلاد، انخفض لأدنى مستوى منذ منتصف شهر يوليو الماضي، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 29163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 8.87 مليون إصابة.

وأشارت إلى أن عدد الوفيات جراء كورونا بلغ 449 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 130519 حالة.

جدير بالذكر أن الإصابات اليومية في الهند تتراجع منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي، وتحتل البلاد المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة.

وحذر الخبراء من أن موسم الأعياد في الهند قد يؤدي إلى ارتفاع جديد للإصابات، حيث احتفل الهنود بعيد الأنوار الهندوسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فيروس كورونا وزارة الصحة الهندية موسم الأعياد الولايات المتحدة

الخبر التالى:

كورونا في النمسا: بدء تطبيق الإغلاق العام المشدد لمواجهة الموجة الثانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:من الثلاثاء إلى الأحد.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار وشدتها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا