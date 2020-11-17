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كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 1.39مليون حالة والوفيات 52240

11:20 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
كورونا في بريطانيا: الإصابات تصل إلى 1.39مليون حالة والوفيات 52240

أرشيفية

لندن- (د ب أ):

ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى نحو 1.39 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، وصل إلى 52 ألفا و240 حالة. وتعافي من المرض 3135 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم.

وتم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا قبل نحو 41 أسبوعا.

فيروس كورونا لندن بريطانيا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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