طائرات عراقية تقصف مقرا لـ"داعش" في ديالى

بغداد- ( د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء عن قصف طائرات "أف 16" العراقية، مضافة لتنظيم "داعش" في خانقين بمحافظة ديالى، 57 شمال شرقي بغداد.

وقالت الخلية، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز"، إن "طائرات القوة الجوية العراقية اف 16 نفذت فجر اليوم، ضربة جوية على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى".

وشهدت محافظة ديالى الشهر الماضي مقتل 5أفراد من عائلة واحدة في عملية للتنظيم.

ورغم الإعلان في نهاية عام 2017عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في العراق، إلا أن خلايا التنظيم لاتزال نشطة في البلاد.