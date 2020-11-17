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وزير خارجية الإمارات يبحث مع المنسق الأممي للشرق الأوسط سبل دفع عملية السلام

09:57 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
وزير خارجية الإمارات يبحث مع المنسق الأممي للشرق الأوسط سبل دفع عملية السلام

الشيخ عبدالله بن زايد

أبوظبي- (د ب أ):

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الليلة الماضية أن اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد بن زايد خلال اللقاء على أن "تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط يقود المنطقة إلى التنمية والازدهار ويسهم في تحقيق الرخاء لشعوبها والأجيال القادمة".

كما أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم كافة برامجها وكذلك دعم جهود المجتمع الدولي من أجل إحلال الاستقرار والسلام في العالم أجمع.

الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي نيكولاي ملادينوف الأمم المتحدة أبوظبي

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