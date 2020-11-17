كورونا في الصين: البر الرئيسي يسجل 15 إصابة جميعها قادمة من الخارج
بكين- (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.
ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.
وحتى أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86361 حالة، بينها 353 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، أربعة منهم في حالة خطيرة.
وقالت اللجنة إن 81374 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.
كما سجلت الصين أمس 12 حالة إصابة بدون أعراض، جميعها قادمة من خارج البر الرئيسي. ولا تصنف الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.
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