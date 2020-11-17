كورونا في إيطاليا: الإصابات 1.21 مليون حالة والوفيات 45733
روما- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.21 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 45 ألفا و733 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، 442 ألفا و364 شخصا .
وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعا.
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