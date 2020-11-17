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كورونا في فرنسا: الاصابات 2.04 مليون والوفيات 45 ألفا و122 حالة

09:48 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
كورونا في فرنسا: الاصابات 2.04 مليون والوفيات 45 ألفا و122 حالة

فرنسا فيروس كورونا

باريس- (د ب أ):

استقر عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عند 2.04 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 45 ألفا و122 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 146 ألفا و396 من المصابين حتى صباح اليوم.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا قبل نحو 42 أسبوعا.

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