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كوريا الجنوبية تشدد إجراءات التباعد الاجتماعي مع تزايد الإصابات بكورونا

07:47 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تشدد إجراءات التباعد الاجتماعي مع تزايد الإصابات بكورونا

كوريا الجنوبية كورنا

(د ب أ):

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فرض تدابير أكثر صرامة بشأن التباعد الاجتماعي في العاصمة سول، مع تسجيل البلاد أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس الوزراء، تشونج سي كيون، أن "جهود مكافحة الفيروس واجهت أزمة .. وخلال الأسبوع الماضي، كان هناك أكثر من 100 مريض في المتوسط يوميا بمنطقة سول الكبرى".

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد اليوم الثلاثاء عن تسجيل 230 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 7 إصابات عما تم الإبلاغ عنه يوم أمس الاثنين، ليتجاوز أكثر من 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت كوريا الجنوبية حتى الآن 28 ألفا و998 حالة إصابة و494 وفاة.

كوريا الجنوبية الحكومة الكورية الجنوبية سول فيروس كورونا

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