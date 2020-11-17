‏بايدن يطالب الكونجرس بتمرير حزمة مساعدات للعمال والشركات لمواجهة كورونا

وكالات:

طالب المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، الكونجرس بالاجتماع لبحث تمرير حزمة مساعدات للعمال والشركات لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية التي تسبب بها فيروس كورونا.

وكتب بايدن، على "تويتر" الثلاثاء "في الوقت الحالي، يجب أن يجتمع الكونغرس لتمرير حزمة إغاثةلمواجهة الآثار السلبية لكورونا، مثل قانون هيروز الذي أقره مجلس النواب منذ ستة أشهر".

وأضاف "بمجرد القضاء على الفيروس وتقديم الإغاثة الاقتصادية للعمال والشركات، يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل من أي وقت مضى".

قال بايدن، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن خطته الاقتصادية ستكون قادرة على توفير ملايين الوظائف الجديدة، في ظل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي بسبب وباء كورونا.

وأكد بايدن، أنه يجب إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على وباء كورونا.

وشدد على على أهمية مواجهة وباء "كوفيد-19" قبل فتح الاقتصاد الأميركي بشكل آمن.

وحصل جو بايدن على 306 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، ما وضع بايدن في المقدمة وضمن له الفوز بالانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنه يحتاج إلى 270 صوتًا فقط للفوز في السباق.