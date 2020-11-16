80 مليون دولار قرضًا ومنحة للسودان من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الخرطوم- (أ ش أ):

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، عن حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تفوق 80 مليون دولار لمحاربة الفقر وضمان الأمن الغذائى وخلق فرص عمل وحماية البيئة.

وقال الدكتور أمين صالح وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن هذا البرنامج سينفذ مع وزارتي الزراعة والري على المستوى الاتحادي والولائي ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد صالح، خلال ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة، نظمتها أكاديمية الدراسات المالية الاقتصادية بوزارة المالية، أهمية دور الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والضرورية؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق تنمية قومية مستدامة، داعيًا إلى الاستفادة من كل الخبرات والطاقات فى المجتمع السوداني والاستفادة من التدفقات النقدية من خلال الشراكات الاقتصادية الدولية لدعم التنمية المستدامة.

وقال إن التنمية تعتمد على ثلاثة أبعاد، هى: البعد الاقتصادى، البعد الاجتماعى والبعد البيئى، وهى الأبعاد التي شكلت المرجعيات الأساسية لوضع الخطة التنموية للاقتصاد السوداني ٢٠٢١- ٢٠٢٣.