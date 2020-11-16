أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

80 مليون دولار قرضًا ومنحة للسودان من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

11:37 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
80 مليون دولار قرضًا ومنحة للسودان من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وزارة المالية السودانية

الخرطوم- (أ ش أ):

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، عن حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تفوق 80 مليون دولار لمحاربة الفقر وضمان الأمن الغذائى وخلق فرص عمل وحماية البيئة.

وقال الدكتور أمين صالح وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن هذا البرنامج سينفذ مع وزارتي الزراعة والري على المستوى الاتحادي والولائي ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد صالح، خلال ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة، نظمتها أكاديمية الدراسات المالية الاقتصادية بوزارة المالية، أهمية دور الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والضرورية؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق تنمية قومية مستدامة، داعيًا إلى الاستفادة من كل الخبرات والطاقات فى المجتمع السوداني والاستفادة من التدفقات النقدية من خلال الشراكات الاقتصادية الدولية لدعم التنمية المستدامة.

وقال إن التنمية تعتمد على ثلاثة أبعاد، هى: البعد الاقتصادى، البعد الاجتماعى والبعد البيئى، وهى الأبعاد التي شكلت المرجعيات الأساسية لوضع الخطة التنموية للاقتصاد السوداني ٢٠٢١- ٢٠٢٣.

هذا المحتوى من

وزارة المالية السودانية الخرطوم السودان

الخبر التالى:

‏بايدن يطالب الكونجرس بتمرير حزمة مساعدات للعمال والشركات لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا