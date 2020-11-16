وزارة الصحة السورية: تسجيل 5 وفيات و75 إصابة جديدة بكورونا
دمشق - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشفاء 45 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6759 ،شفيت منها 2759 وتوفيت 350 حالة، بحسب تلقت وكالة الأنباء السورية (سانا ).
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
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