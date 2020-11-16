بايدن: آمل أن يكون ترامب منفتحا قبل 20 يناير
وكالات
أعرب المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، عن آماله أن يكون الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، منفتحًا قبل 20 يناير المقبل، موعد تسليم السلطة رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أنه حال نسق ترامب معهم لكانت الأمور أسهل.
وتابع بايدن في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، أن ترامب هو السبب في طرح الأسئلة والشك بلقاحات كورونا.
وأكد أنه رأى حماسة من زعماء العالم وأنه على اتصال معهم وكلهم يعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية النهائية.
وحصل جو بايدن على 306 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، ما وضع بايدن في المقدمة وضمن له الفوز بالانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنه يحتاج إلى 270 صوتًا فقط للفوز في السباق.
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