بايدن: يجب التنسيق مع إدارة ترامب بشأن خطط توزيع اللقاح
وكالات
قال المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، إن تقديم اللقاح لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية.
وتابع بايدن في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أنه يجب التنسيق الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره
وشدد على أن إدارته ستقدم حزمة إنقاذ ونؤمن الرعاية الصحية.
وحصل جو بايدن على 306 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، ما وضع بايدن في المقدمة وضمن له الفوز بالانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنه يحتاج إلى 270 صوتًا فقط للفوز في السباق.
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