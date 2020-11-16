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بايدن: توزيع لقاح كورونا لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية

10:38 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
بايدن: توزيع لقاح كورونا لنحو 300 مليون أمريكي عملية ضخمة للغاية

جو بايدن

وكالات:

قال المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية، جو بايدن، إن توزيع اللقاح المضاد لكورونا، على نحو 300 مليون أمريكي هي "عملية ضخمة للغاية".

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي نقلته فضائية العربية، أنه يجب أن يتم التنسيق الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أجل التخطيط لتوزيع اللقاح بعد توفره.

وأوضح أن خطته الاقتصادية ستكون قادرة على توفير ملايين الوظائف الجديدة، في ظل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي بسبب وباء كورونا.

وأكد بايدن، أنه يجب إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على وباء كورونا.

وشدد على على أهمية مواجهة وباء "كوفيد-19" قبل فتح الاقتصاد الأميركي بشكل آمن.

وحصل جو بايدن على 306 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، ما وضع بايدن في المقدمة وضمن له الفوز بالانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنه يحتاج إلى 270 صوتًا فقط للفوز في السباق.

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