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نتنياهو يبحث مع بوتين إمكانية شراء إسرائيل لقاح روسي لعلاج كورونا

10:24 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
نتنياهو يبحث مع بوتين إمكانية شراء إسرائيل لقاح روسي لعلاج كورونا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب ا)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إمكانية شراء إسرائيل لقاح روسي لعلاج فيروس كورونا.

وقال نتنياهو: "تحدثت مؤخرًا مع بوتين حول إمكانية شراء خيار لقاح سبوتنيك 5، وسنناقش الأمر في الأيام المقبلة" بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

كانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس وهو "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ثم سجلت لقاحا ثانيا أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" الحكومي.

يشار إلى أن مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي في وزارة الصحة الروسية، أوكسانا درابكينا، أكدت في التاسع من الشهر الجاري أن فعالية لقاح "سبوتنيك-V" تزيد عن 90%.

بنيامين نتنياهو علاج كورونا فلاديمير بوتين فيروس كورونا

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