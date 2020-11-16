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ألمانيا تحظر إقامة الحفلات الخاصة وتواصل تقييد التجمعات

09:23 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
ألمانيا تحظر إقامة الحفلات الخاصة وتواصل تقييد التجمعات

ألمانيا

برلين - (د ب أ)

اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا، مساء اليوم الاثنين، على دعوة المواطنين إلى التخلي عن إقامة الحفلات الخاصة واستمرار قصر التجمعات مع الأصدقاء والمعارف على أفراد منزلين فقط، ويشمل هذا أيضا الأطفال والشباب في العائلات.

جاء ذلك وفقًا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من الاجتماع الذي عقدته المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو للتشاور حول النتائج الأولية للإغلاق الجزئي الساري في البلاد خلال الشهر الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.

ألمانيا الحفلات الخاصة أنجيلا ميركل فيروس كورونا

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