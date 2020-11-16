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تسجيل 504 حالات وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا" فى إيطاليا

08:48 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
تسجيل 504 حالات وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا" فى إيطاليا

كورونا في إيطاليا

روما - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الاثنين تسجيل 504 حالات وفاة و27 ألفا و354 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن بيانات الوزارة، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع، منذ بداية تفشي الفيروس في إيطاليا في فبراير الماضي إلى 45 ألفا و733 حالة وفاة، فيما بلغ العدد التراكمي للأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس مليونا و205 آلاف و881 شخصا، أما إجمالي الحالات الايجابية النشطة حاليا فيُقدر بـ712 ألفا و490 شخصا.

وعلى الرغم من أن البيانات تفيد بتراجع الإصابات مقارنة بتلك المعلنة مساء أمس (33 ألفا و979 إصابة بالفيروس)، إلا أن اليوم الأخير شهد إجراء اختبارات أقل للكشف عن الفيروس (152 ألفا و663 اختبارا مقابل 195 ألفا و275).

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إيطاليا وزارة الصحة الإيطالية فيروس كورونا

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