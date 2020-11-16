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وزير الصحة البريطاني يرجح بدء توزيع لقاح "فايزر" لفيروس "كورونا" قبل أعياد الميلاد

08:08 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
وزير الصحة البريطاني يرجح بدء توزيع لقاح "فايزر" لفيروس "كورونا" قبل أعياد الميلاد

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - (أ ش أ):

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، إن بريطانيا "تعمل بشكل وثيق للغاية" مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" لتوزيع لقاحها ضد فيروس "كورونا" المستجد في المملكة المتحدة الشهر المقبل قبل أعياد الميلاد.

وقال هانكوك - في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - :"سنكون مستعدين من بداية ديسمبر .. لكن على الأرجح ربما أننا سنبدأ توزيعه قبل أعياد الميلاد"، مشيرا إلى أن بلاده ستكون جاهزة لتوزيعه "بمجرد وصوله".

وردا على سؤال حول عدد الجرعات التي ستحتاجها بريطانيا، أشار جونسون إلى أن الأمر سيعتمد على مدى الفعالية التي سيبديها اللقاح الواعد في منع انتقال الفيروس.

وأعلنت "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك" الأسبوع الماضي أن التجارب على لقاحهما المضاد لـ"كوفيد-19" في مراحله الأخيرة أثبتت فعاليته بنسبة 90 بالمئة في منع الإصابة بالفيروس، موضحة أنه سيكون متاحا للجمهور بدءا من الشهر المقبل، الأمر الذي أنعش الآمال في رؤية نهاية محتملة لتفشي الوباء.

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